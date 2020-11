InPost udostępnił Paczkomaty sieci sklepów IKEA

Kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby nawet 75%. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę, przypomniano.

"Dzięki podjęciu współpracy z InPost nasi klienci otrzymują wygodny sposób dostawy produktów. Mogą odbierać je z Paczkomatów w dowolnym momencie, przez całą dobę, z zachowaniem sanitarnych rygorów, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Przygotowując się do uruchomienia usługi, jeszcze dokładniej dopasowaliśmy rozmiary opakowań do wielkości zamówienia. W ten sposób minimalizujemy zużycie papieru i optymalnie wykorzystujemy przestrzeń w transporcie przesyłek. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko jest dla nas niezwykle istotne, dlatego też zależy nam, aby wprowadzane usługi przyczyniły się do osiągnięcia przez nas celów założonych w Strategii People and Planet Positive i neutralności klimatycznej do 2030 roku" - dodał Country Customer Experience Manager w IKEA Andrzej Sadecki.