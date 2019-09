InPost wprowadził usługę Fulfillment na potrzeby rynku e-commerce

"Wprowadzając nową usługę, chcemy - pod jednym dachem - zaoferować branży e-commerce nową jakość: od magazynowania przez konfekcjonowanie do błyskawicznej dostawy do Paczkomatu lub przez kuriera InPost. Chcemy zdjąć z branży e-commerce konieczność zajmowania się logistyką, a przez konkurencyjne ceny jesteśmy w stanie zaproponować spadek kosztów operacyjnych nawet o 10-30%, dzięki współdzieleniu zasobów i efektu skali. Korzystający z naszej usługi Fulfillment mogą się skupić wyłącznie na rozwijaniu swojego biznesu, logistykę zostawiając specjalistom z InPost" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Usługa InPost Fulfillment dla e-sklepów umożliwia szybkie przyjęcie produktów na stan magazynowy i ich udostępnienie do sprzedaży - towar trafia od producenta lub dostawcy bezpośrednio do magazynu InPost. Każda dostawa jest dokładnie weryfikowana, a szczegółowe informacje otrzymuje właściciel sklepu. Infrastruktura magazynowa InPost - dostosowana do przechowywania wielu rodzajów towaru - pozwala w pełni kontrolować powierzone produkty, wskazano również.