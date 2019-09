budownictwo 1 godzinę temu

Inpro odda do użytkowania ok. 715 lokali, wprowadzi do oferty 992 w całym br.

Grupa Inpro odda do użytkowania w całym br. ok. 715 lokali (wobec 543 lokali oddanych do użytkowania w całym 2018 r.), podała spółka. W sumie grupa w 2019 r. planuje wprowadzić do oferty 992 nowych mieszkań i domów.