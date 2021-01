Instytut Emerytalny: Przeciętnie uczestnik PPK uzyskał zwrot 95% w 1. roku

"Tak naprawdę ludzie nie powinni mieć dylematu czy uczestniczyć w PPK (jak się z niego wypisać?) - dylematem powinno być raczej czy wypłacać sobie co pewien czas środki i kupić podczas promocji typu 'ceny bez VAT ' np. lodówkę czy komputer za 55% oryginalnej ceny, czy też zachować wszystkie zwolnienia podatkowe i dopłaty z Funduszu Pracy oszczędzając do 60. roku życia, by mieć ponad 72% więcej kapitału dzięki dopłatom" - czytamy dalej.

Według raportu, w IV kwartale ub. roku 17 instytucji finansowych (IF) spośród 19 pokonało portfele pasywne, czyli pozycję referencyjną - w stosunku do wyników z ostatniego kwartału jest tych instytucji o 3 więcej. Wszystkie instytucje w badanym okresie pokonały inflację oraz zanotowały wyższe stany kont niż suma wpłat.

"Nie zmieniła się najlepsza IF - liderem pozostał Skarbiec TFI; na kontach uczestników PPK w FZD zarządzanych przez to Towarzystwo jest już przeciętnie o 11,7% więcej środków niż byłoby w portfelach pasywnych (pozycja referencyjna); daje to ocenę na poziomie 111,7%. Na podium wróciło AXA TFI ze wzrostem oceny do poziomu 106,4% - wzrost o 3,6 pkt proc., zaś w trójce najsłabszych podmiotów pod względem oceny za efektywność zarządzania znalazły się BPS TFI, Compensa TUnŻ oraz PFR z ocenami odpowiednio 97,7%, 98,8% i 100,7%" - czytamy dalej.