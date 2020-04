Inter Cars miał 227,1 mln zł zysku netto, 462,14 mln zł EBITDA w 2019 r.

"W 2019 roku przychody Inter Cars były wyższe niż rok wcześniej. Wzrosły o 10,3% i wyniosły 8 764 261 tys. zł. Zysk netto za rok 2019 to 227 096 tys. zł - był wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o 1,8%. O 13 zwiększyła się liczba filii i sieć dystrybucyjna Inter Cars na koniec 2019 roku liczyła 561 punktów sprzedaży w 17 krajach. W 2019 roku uruchomiliśmy również działalność w kolejnym kraju - Serbii" - napisał prezes Maciej Oleksowicz w liście do akcjonariuszy.