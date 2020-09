handel detaliczny 1 godzinę temu

Inter Cars miał wstępnie 134 mln zł zysku netto w I półr., wzrost o ok. 16% r/r

Wstępny szacowany skonsolidowany zysk netto Inter Cars za I poł. 2020 r. wyniósł ok. 134 mln zł i był wyższy o ok. 16% od zysku netto odnotowanego rok wcześniej, przy przychodach ok. 4 mld zł (spadek o ok. 4% r/r), podała spółka.