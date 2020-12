Inwestorzy na GPW czekają na czwartkowy szczyt UE i na premierę 'Cyberpunk 2077'

To właśnie zachowanie tej spółki rzutuje obecnie najbardziej na zachowaniu całego WIG20. CD Projekt ma bowiem najwyższą wagę ze wszystkich spółek wchodzących w jego skład, wynoszącą 12,5%. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych dniach uwaga w dalszym ciągu będzie się skupiała na rodzimym gigancie branży gamingowej. Wszystko za sprawą zaplanowanej na 10 grudnia i wyczekiwanej przez graczy na całym świecie premiery gry ,,Cyberpunk 2077". Ostatnie miesiące wzrostów akcji CD Projekt to efekt wyceniania sukcesu tego wydawnictwa, natomiast już w czwartek może dojść do zweryfikowania tych oczekiwań. Nawet w przypadku pozytywnych recenzji gry, zapewniających sukces jej sprzedaży, nie można wykluczyć scenariusza realizacji zysków, co w przeszłości towarzyszyło premierom innych ,,wielkich tytułów".