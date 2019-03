Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na Fed, dane makro i rozstrzygnięcia ws. Brexitu

Spiker John Bercow zablokował forsowane przez premier Theresę May, trzecie już głosowanie nad wynegocjowaną przez nią umową dotyczącą Brexitu. W efekcie bez istotnych zmian ten dokument nie będzie poddany pod kolejne głosowanie. Spiker przywołał zasadę z 1604 r., która w dużym uproszczeniu zabrania marnotrawienia czasu pracy parlamentu. Dla przypomnienia, pierwsze głosowanie przepadło 230 głosami, a drugie większością 149 głosów. Mimo to niektórzy analitycy z największych banków inwestycyjnych nadal dawali największe szanse na realizację planu Theresy May w ,,doliczonym czasie gry", czyli w przedłużonym okresie uzgodnionym z Unią Europejską. Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg sagi Brexitu, nie można definitywnie stwierdzić, że umowa brytyjskiej premier przepadła bezpowrotnie, ale na pewno szanse na jej realizację maleją. W efekcie May jest zmuszona porozumieć się z UE w kwestii przesunięcia terminu Brexitu. Tabloid The Sun napisał, że premier zawnioskuje o przedłużenie terminu o 9 do 12 miesięcy. Wydaje

się więc, że odłożenie Brexitu o dłużej niż 3 miesiące staje się bardziej prawdopodobne.