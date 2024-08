Iran gotów pomóc Gazpromowi. Chce przeładowywać rosyjski gaz

Irański ambasador nie wyjaśnił, dokąd trafiać będzie rosyjski gaz po przeładunku na terenie Iranu. W czerwcu tego roku rosyjski gigant energetyczny Gazprom i National Iranian Gas Company (NIGC) podpisały protokół ustaleń ws. przesyłu rosyjskiego gazu do Iranu - powiadomił wówczas Reuters.

Co z dostawami rosyjskiego gazu?

Wartość dostaw rosyjskiego gazu do Europy, będącej niegdyś źródłem dwóch trzecich przychodów Gazpromu, spadła do najniższego poziomu od upadku ZSRR w związku z inwazją Rosji na Ukrainie. W ubiegłym roku firma poniosła straty w wysokości prawie 7 mld dolarów, co stanowi pierwszą roczną stratę od 1999 roku.