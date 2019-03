"Jacek Felczykowski dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz obszaru innowacyjnych technologii, takich jak informatyka i telekomunikacja. W latach 2006-2008 pełnił funkcję prezesa Centrum Obsługi Wierzytelności Cross, a od 2007 do 2008 roku członka zarządu TFI Plejada. W latach 2008-2010 jako prezes kierował spółką NFI Midas, będącą jednym ze światowych pionierów wdrażania szybkiego, bezprzewodowego Internetu w technologii LTE. W latach 2010-2012 był prezesem Sferia, a od 2011 do 2013 roku prezesem spółki IT Polpager. W 2015 roku objął stanowisko członka zarządu Polkomtel" - czytamy w komunikacie.