Jak chronić swoje środki podczas hossy na rynku kryptowalut

Według Łukasza Pierwienisa, dyrektora generalnego Binance Poland, "optymizm związany ze wzrostami na rynku może być ekscytujący". Binance podkreśla jednak, jak ważne jest bycie na bieżąco, praktykowanie solidnego zarządzania ryzykiem i przeprowadzanie własnych badań (ang. "Do your own research" - DYOR). "Nie chodzi tylko o to, aby wykorzystać wzrosty, ale także by być przygotowanym na spadki" - mówi Łukasz Pierwienis.