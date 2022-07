Jak zapowiadali, tak zrobili. Decyzja Gazpromu odbije się na całej Europie

Gazprom zapowiedział, że od 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny gazociągu, co będzie skutkowało kolejnym ograniczeniem przepływu gazu do Europy Zachodniej. Jak donosi RMF FM, rosyjski koncern spełnił swoje groźby i zredukował przesył do 20 proc., czyli do 33 mln metrów sześciennych gazu dziennie.