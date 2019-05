JSW chce ograniczyć ślad węglowy o ok. 1,5 mln t CO2 dzięki silnikom kogener.

energetyka 1 godzinę temu

Realizacja planowanych inwestycji zabudowy metanowych silników kogeneracyjnych o łącznej mocy 48MWe pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) na ograniczenie śladu węglowego o ok. 1,5 mln ton CO2 do 2025 r, poinformował prezes Daniel Ozon. Dzięki inwestycjom możliwe będzie także potencjalne zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez silniki gazowe z ok. 90 000 MWh w 2017 r. do ok. 490 000 MWh w 2022 r.