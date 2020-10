JSW liczy na rozpoczęcie produkcji z kopalni Jastrzębie-Bzie w IV kw. 2021 r.

"Teraz wysiłki są skupione na tym, aby pierwszy węgiel z tej kopalni zacząć wydobywać w IV kwartale 2021 roku - to co najmniej rok wcześniej niż zakładał harmonogram budowy" - powiedział Dyczko w rozmowie z ISBnews.

W ocenie zarządu, to jest ważna wiadomość ze względu na sytuację na rynku węgla.

Obecnie JSW realizuje dostawy koksu do europejskich koncernów stalowych m.in w Austrii, Niemczech, Czechach, Serbii i Rumunii. Od lat sprzedawany jest koks do Indii i Algierii, a w tym roku bieżące dostawy trafiają do Chin.