JSW, PGNiG i PIG będą współpracować przy programie Geo-metan II

Otwory i hydroszczelinowanie zostaną wykonane w nieeksploatowanej dotychczas partii złoża, a przez odwierty będzie ujmowany metan, podano w komunikacie.

"Wykonamy w ten sposób klasyczne odmetanowanie przedeksploatacyjne, a jeśli wyniki uzyskane podczas tego projektu będą satysfakcjonujące, będziemy kontynuować ten projekt w innych lokalizacjach. W kopalniach JSW pracujemy coraz głębiej, dlatego zagrożenie metanem będzie rosło. Z jednej strony to cenny surowiec energetyczny, ale jest też niezwykle szkodliwy dla środowiska. Podejmujemy więc szereg działań w różnych obszarach, aby zapewnić bezpieczeństwo dla naszych załóg, minimalizować wypływ metanu do atmosfery i maksymalizować gospodarcze wykorzystanie ujmowanego przez nas gazu" - powiedział wiceprezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko, cytowany w komunikacie.

Odmetanowanie górotworu jest jednym ze strategicznych procesów technicznych decydujących o możliwości wydobycia węgla jako najskuteczniejszy sposób zwalczania zagrożenia metanowego, zaznaczono.

"Tylko w 2018 r. w kopalniach JSW wydzieliło się ok. 400 mln m3 metanu, z czego ujęto ponad 130 mln m3 metanu - głównie z wyrobisk eksploatacyjnych w trakcie prowadzenia wydobycia węgla. Efektywność odmetanowania kopalń to zaledwie nieco ponad 30%. Odmetanowanie przedeksploatacyjne ma szansę to zmienić właśnie dzięki ujmowaniu gazu przed rozpoczęciem robót udostępniających złoże" - czytamy dalej.

JSW zakłada, że w ciągu dwóch lat nastąpi pięciokrotne zwiększenie produkcji prądu przez silniki gazowe - z obecnych 87 GWh do 435 GWh po 2022 r. Takie silniki pracują m.in. w KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice.

"Metan może być wykorzystywany także do produkcji chłodu. Przykładem jest KWK Pniówek, gdzie w 2018 r. z metanu wyprodukowano 140 tys. MWh energii elektrycznej i ok. 400 GJ ciepła. To oznacza, że ujęcie gazu z systemu odmetanowania kopalń i powietrza wentylacyjnego poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń metanowych w kopalniach" - podsumowano.

Na początku 2020 r. JSW przejmie pełną kontrolę nad stacjami oraz sieciami rurociągów metanowych we wszystkich swoich kopalniach, co do tej pory było w rękach firm zewnętrznych wyłanianych w przetargach co kilka lat. Teraz infrastruktura gazowa zostanie zmodernizowana, a już dziś rozbudowywany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu z odmetanowania.

JSW wdraża również projekt wizualizacji sieci odmetanowania w wyrobiskach dołowych. Będzie to kilkadziesiąt punktów pomiarowych, które dadzą podgląd na ujęcie gazu ze wszystkich rejonów eksploatacyjnych, a nadzór prowadzony będzie centralnie przez Centrum Zaawansowanej Analityki Danych. Projekt ten pozwoli na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek niekorzystnych zmian w ujęciu metanu, co zwiększy w znaczący sposób bezpieczeństwo górniczych załóg, podano także w materiale.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

