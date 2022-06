Kaczyński obiecuje "operację na tani węgiel". Ekspert: 3 tys. zł za tonę to jest zabójstwo

Prezes Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu nawiązał do problemu wysokiej inflacji w Polsce, która aktualnie wynosi blisko 14 proc. Polityk przekonywał mieszkańców Sochaczewa, że inflacja "nie jest wywołana przez polskie czynniki, to jest inflacja zewnętrzna, ale ona jest faktem".

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o wysokich cenach węgla, które doskwierają Polakom. Widzi to także opozycja. We wtorek, w Wałbrzychu lider PO Donald Tusk podkreślał, że węgla nie dość, że nie ma, to jeszcze procedura jego zakupu jest skomplikowana, a ceny rosną. Nie szczędził krytyki pod adresem rządu. Stwierdził też, Polska miała być krajem, gdzie jest nowoczesny miks energetyczny. - Wiatraki, fotowoltaika, mówi się o energetyce wodorowej, o małych i dużych reaktorach jądrowych, teoretycznie to wszystko bardzo ładnie wygląda, ale w praktyce miks energetyczny Polski dzisiaj to biedaszyby i chrust.

Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG we wtorkowej rozmowie r w RMF FM powiedział, że "3 tys. zł za tonę węgla, który służy do ogrzewania i w dużej części do gotowania posiłków, dla gospodarstw indywidualnych — to jest zabójstwo, to jest nie do przeskoczenia cena".