Katastrofę mają w nazwie. Oto Hindenburg Research, spółka, która uderzyła w LPP

LPP przyznaje, że w ramach umowy sprzedaży udziałów został przewidziany okres przejściowy do 2026 roku, podczas którego kupujący stopniowo przejmuje pełną samodzielność nad działalnością przedsiębiorstwa. Spółka analizuje materiał Hindenburga, jednak już wstępnie stwierdza, że zawiera on nieprawdziwe informacje na jej temat.

Hindenburg Research. Co to za firma?

Hindenburg Research wyspecjalizował się w przeprowadzaniu dogłębnych śledztw i publikowaniu obciążających raportów, w których oskarża duże, często notowane na giełdzie spółki o różnego rodzaju oszustwa księgowe, manipulacje akcjami, ukrywanie informacji oraz inne nieprawidłowości. Co istotne, Hindenburg Research sama angażuje się w inwestycje giełdowe, obstawiając tzw. krótkie pozycje (shorty) na akcjach firm, które są przedmiotem jej raportów. Oznacza to, że zyskuje finansowo, gdy kursy tych spółek spadają po ujawnieniu zarzutów. Ta praktyka naraża firmę na zarzuty o stronniczość i konflikt interesów.

Z kierowcy karetki do krezusa finansjery. Kto stoi za Hindenburg Research?

Spółka została założona w 2017 r. przez Nathana Andersona. Ma on doświadczenie w biznesie międzynarodowym i początkowo pracował w finansach w FactSet Research Systems Inc. Ukończył studia z zakresu handlu międzynarodowego na University of Connecticut. Wiadomo też, że w młodości pracował jako kierowca karetki w Izraelu. Według niego samego nauczyło go to działania pod presją.