Topnieje fortuna słynnego miliardera. Fundusz oskarżył go o manipulacje

Carl Icahn to jeden z najsłynniejszych inwestorów i finansistów wśród miliarderów - jego majątek wyceniany jest na ok. 14,7 mld dol. według "Forbesa". W ciągu 24h, w środę, jego fortuna skurczyła się jednak o 2,9 mld dol., po oskarżeniach opublikowanych przez Hindenburg Research. To efekt spadku kursu Icahn Enterprises tego dnia o 19 proc.. W czwartek po otwarciu sesji w USA walory traciły z kolei 9,6 proc., co daje łącznie obniżkę ceny akcji o 42 proc. od 28 kwietnia - z okolic 50 dol. do obecnie 29 dol.