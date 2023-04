Orlen pochwalił się, ile zarobił w 2022 roku. Zyski dużo wyższe niż rok wcześniej

Orlen stawia na OZE i atom

W sprawozdaniu finansowym czytamy, że w ocenie spółki trwający konflikt w Ukrainie będzie w dalszym ciągu wpływać na sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie. Dalej będzie też powodował zmienność cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców, w tym ropy, energii oraz uprawnień do emisji CO2 i notowań walut z trudnym obecnie do określenia kierunkiem wpływu na marże.

W konsekwencji może to prowadzić do dalszego wzrostu inflacji i stóp procentowych, co przełoży się na sytuację gospodarczą w krajach, w których spółka prowadzi swoją działalność, w tym możliwe spowolnienie wzrostu gospodarczego lub nawet recesję. Natomiast skala i wpływ wojny w Ukrainie na sytuację makroekonomiczną i w konsekwencji przyszłą sytuację finansową spółki, jej działalność operacyjną, jak również osiągane przez nią w przyszłości wyniki finansowe są obecnie bardzo trudne do oszacowania - zastrzeżono w sprawozdaniu.