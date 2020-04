KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

"Komisja uznała, że środek zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w ramach tymczasowych. W szczególności: [I] kwota głównej pożyczki na przedsiębiorstwo jest ograniczona do kwoty, która jest niezbędna do pokrycia jego zapotrzebowania na płynność w przewidywalnej przyszłości, [II] gwarancje będą udzielane tylko do końca bieżącego roku, [III] okres gwarancji jest ograniczony do maksymalnie dwóch lat, a [IV] opłaty za gwarancje i stopy oprocentowania nie przekraczają poziomów przewidzianych w ramach tymczasowych" - czytamy dalej.