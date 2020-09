KE: nowe wytyczne dot. handlu emisjami mają zmniejszyć 'ryzyko ucieczki emisji'

W ocenie Komisji, kontrola pomocy państwa w UE ma do odegrania ważną rolę w umożliwieniu Europie wypełnienia celów Zielonego Ładu. Z tego względu KE dąży do "dopilnowania, aby środki publiczne nie wypierały wydatków prywatnych" oraz do utrzymania równych warunków działania na jednolitym rynku, jednocześnie minimalizując koszty dla podatników.

Wytyczne systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) mają na celu zmniejszenie ryzyka "ucieczki emisji", w przypadku, gdy przedsiębiorstwa przenoszą produkcję do krajów spoza UE "o mniej ambitnej polityce klimatycznej, co prowadzi do mniejszej aktywności gospodarczej w UE i braku redukcji emisji gazów cieplarnianych na świecie".