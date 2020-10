KE podpisała umowę z firmą Gilead na dostawę 500 tys. dawek remdesiviru

Jak podawało przed dwoma dniami RMF FM, po złożeniu zamówienia remdesivir może trafić do krajów członkowskich Unii Europejskiej, a więc i do Polski, już od połowy tego miesiąca, gdyż "terminy dostaw są bardzo krótkie".

Na tym etapie Veklury jest jedynym lekiem z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19 potrzebujących podawania tlenu.

Dawki lecznicze zakupione dzięki środkom ESI pomogły - jak podaje Komisja - w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb pacjentów od sierpnia do października, aby zapewnić leczenie ciężko chorym pacjentom. Lek został udostępniony w kilku transzach.

Wspólne zamówienia to instrument, z którego korzysta Komisja Europejska, aby zapewnić państwom uczestniczącym dodatkowy dostęp do środków ochrony indywidualnej, respiratorów, materiałów do testów lub leków, podano także.