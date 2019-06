KE: Polska nadal 25. w UE wg indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa DESI

W szczególności jedna piąta ludności Polski nie korzysta jeszcze z internetu, a niemal połowa ludności wciąż nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Na rynku jest coraz więcej specjalistów i absolwentów kierunków w dziedzinie ICT, ale ich liczba pozostaje poniżej średniej unijnej. Polskie przedsiębiorstwa opowiadają się za stosowaniem nowych technologii, a tendencja ta znajduje odzwierciedlenie we wzroście wykorzystania dużych zbiorów danych, przetwarzania w chmurze i sprzedaży przez internet, wyliczono w materiale.

Jednak zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania technologii cyfrowych 56% przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji (średnia UE: 46 %), a jedynie 12% z nich to przedsiębiorstwa w wysokim stopniu ucyfrowione (UE: 18 %), podano także.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, wprowadzony w 2014 r. na lata 2014-2020, ma na celu konsolidację cyfrowych fundamentów rozwoju kraju przez powszechny dostęp do szybkiego internetu, sprawnie funkcjonujące i przyjazne dla użytkownika e-usługi publiczne oraz upowszechnianie umiejętności cyfrowych w całym polskim społeczeństwie. Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z innymi ministerstwami, rozpoczęło prace nad nową strategią rozwoju umiejętności cyfrowych, która ma zostać przyjęta do końca 2019 r., podkreślono także w dokumencie.