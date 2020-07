KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

Tegoroczny budżet funduszu to 1 mld euro, środki będą pochodzić z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu.

"UE zainwestuje 1 mld euro w obiecujące projekty gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie CO2. Te inwestycje na dużą skalę przyczynią się do ożywienia gospodarki UE i pomogą w ekologicznej odbudowie gospodarki, prowadząc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r" - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans, cytowany w komunikacie.