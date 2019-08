KGHM miał 969 mln zł zysku netto, 2,73 mld zł skor. EBITDA w I poł. 2019 r.

Przychody segmentu KGHM International Ltd. w I półroczu 2019 r. wzrosły o 4 mln USD (+1%), głównie na skutek zwiększenia przychodów spółek działających pod marką DMC Mining Services oraz przychodów ze sprzedaży TPM, co zostało ograniczone przez spadek przychodów ze sprzedaży miedzi. Przychody ze sprzedaży miedzi uległy obniżeniu z poziomu 240 mln USD w I półroczu 2018 r. do 203 mln USD w I półroczu 2019 r (-15%) w wyniku mniejszego wolumenu sprzedaży tego metalu o 5% oraz spadku efektywnej ceny sprzedaży o 10% (6 129 USD/t w I półroczu 2019 r. w porównaniu do 6 834 USD/t w I półroczu 2018 r.). Zwiększenie przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych o 14 mln USD (+36%) jest pochodną zwiększenia wolumenów sprzedaży jak również wzrostu notowań tych pierwiastków.