KGHM rozpoczął budowę Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych w HM Legnica

Nowa instalacja w Hucie Miedzi Legnica przejmie wstępnie oczyszczone gazy technologiczne i skieruje je do istniejącej wieży absorpcyjnej SO2. Stamtąd opary o znikomej zawartości zanieczyszczeń będą emitowane do atmosfery. W gazie będzie jedynie tlen, azot, woda , dwutlenek węgla i odrobina dwutlenku siarki. Docelowo inwestycja zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń o 99%, podkreślono.

"Instalacja pozwoli przerabiać w hucie różnego rodzaju koncentraty w najwyższym reżimie środowiskowym. Jest to jeden z elementów programu BATAS, w którym dostosowujemy nasze instalacje do wymogów środowiskowych. To przełomowa inwestycja, nie tylko w Hucie w Legnicy, ale w całym KGHM" - dodał wiceprezes KGHM ds. produkcji Radosław Stach.