KGHM uruchomił piec WTR w Hucie Miedzi Legnica. Premier: oto przykład reindustrializacji

KGHM uruchomił 28 czerwca 2019 piec typu WTR. Jest on przeznaczony do przetopu wysokiej jakości surowców recyklingowych z możliwością uzupełnienia wsadu płynną miedzią. Dzięki zdolności przejęcia funkcji pozostałych pieców w trakcie ich postojów remontowych, produkcja huty nie zostanie zachwiana. - Daje to szansę na podniesienie obecnej efektywności spółki i zwiększenie produkcji miedzi" - czytamy w komunikacie KGHM.