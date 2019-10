KIG szacuje spadek eksportu na 1,9% r/r w VIII, oczekuje 5,8% wzrostu w 2019 r.

Przed miesiącem KIG prognozowała, że w całym bieżącym roku eksport wzrośnie o 6,9% r/r do 230 mld euro, a w przyszłym roku - o 7,2% r/r do 246,6 mld euro.

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2019 wyniósł 17 093 mln euro. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla lipca o 11,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami obniżył się o 1,9%. Wielkość eksportu we wrześniu może okazać się wyraźnie wyższa od wypracowanej w sierpniu" - czytamy w komunikacie.

KIG zwraca uwagę, że w sierpniu często notowane jest osłabienie aktywności eksportowej. Jest to bowiem okres, w którym część przedsiębiorstw zamyka produkcję na czas dorocznych przeglądów ciągów technologicznych (załoga produkcyjna ma wtedy wolne).

"Skala owego osłabienia jest też związana z sytuacją notowaną w lipcu. Jeśli wyniki lipca prezentowały się słabo to korekta w sierpniu nie jest szczególnie głęboka (okres urlopowy działała podobnie na oba miesiące). Jeśli lipiec jest wysoki, korekta notowana w sierpniu jest głęboka. Tak też sprawy prezentowały się w roku bieżącym. Co istotne, przed rokiem sierpień prezentował się nadzwyczaj dobrze stanowiąc teraz wysoką bazę do porównań. W ubiegłym roku korekta sprzedaży eksportowej między lipcem, a sierpniem sięgnęła jedynie 1,4%, a przykładowo w latach 2014 i 2015 odpowiednio 12,9% i 10,7%" - czytamy dalej.

W tym jednak roku sytuacja prezentowała się inaczej, podkreśliła Izba.

"Czerwiec był zdecydowanie słabszy od typowego, lipiec zaś zdecydowanie lepszy. Miały tu miejsce dość poważne przesunięcia fakturowania części dostaw, a dodatkowo ujawniły się skutki różnic w formalnie dostępnym czasie pracy. W konsekwencji sierpień mógł przynieść korektę sprzedaży zdecydowanie głębszą od ubiegłorocznej i sięgającą 11,2%. Spowodowała ona pogorszenie rocznej dynamiki sprzedaży z dodatnich 8,8% w lipcu do ujemnych 1,9%. Byłby to wynik najgorszy z notowanych w tym roku" - wskazano w materiale.

Jak przypomina KIG, według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych siedmiu miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 132 786 mln EUR i okazał się o 7,5% większy niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-VII 2019 r. 134 800 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,8%.

"Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019-2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 215,1 mld euro w roku 2018 do odpowiednio 227,6 mld euro (o 5,8%) w roku 2019 oraz do 245,8 mld euro (o 8%) w roku 2020" - podsumowano w komunikacie.

Tagi: forex , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące