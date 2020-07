Kino Polska TV: K. Woźnicka członkiem zarządu odpowiedzialnym za dział finansowy

Woźnicka była m.in. zatrudniona w latach 2014-2018 w Stopklatka jako dyrektor finansowy. Obecnie pełni w tej spółce funkcję członka rady nadzorczej. W latach 2014-2015 pracowała w Kino Polska TV na stanowisku dyrektora finansowego. Od 1 marca 2016 r. do 1 lipca 2020 r. zasiadała w radzie nadzorczej Kino Polska TV. Od 2016 r. pełni funkcję CFO w SPI International Group, czytamy w komunikacie.

"Z Kino Polska TV związana jestem już od wielu lat, przez co dobrze znam grupę, specyfikę jej działalności oraz rynku, na którym funkcjonuje. Chcę wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenie do dalszego zwiększania efektywności spółki, co ułatwi osiąganie krótko- i długoterminowych celów strategicznych Grupy Kino Polska TV, zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych" - powiedziała Woźnicka, cytowana w komunikacie.