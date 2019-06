KIR uruchomił usługę mojeID dla klientów ING Bank Śląski

Usługa mojeID pozwala na zdalne potwierdzanie tożsamości przy pomocy danych uwierzytelniających banku i umożliwia dostęp do usług online świadczonych przez dostawców również korzystających z mojeID. Przyspiesza i upraszcza wiele procesów, które dotychczas wymagały osobistej wizyty w punkcie obsługi czy umawiania się z kurierem, podano.

"Współcześnie wszystko kręci się wokół cyfryzacji i technologii, również w bankowości. Klientów jednak nie interesują technologie, jakie stosujemy, ani systemy czy rozwiązania. Dla nich ważne jest, jak to działa. Ma być prosto, szybko, wygodnie i bezpiecznie. W ING proponujemy właśnie takie rozwiązania. Wdrożenie mojeID to duże udogodnienie dla naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to ma duży potencjał, aby stać się wiodącym sposobem zdalnej weryfikacji tożsamości dla wielu podmiotów komercyjnych" - powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego Marcin Giżycki, cytowany w komunikacie.