Klabater ma dotacje z MKiDN na prototyp gry i promocję na targach Gamescom

"Cyrk" to jeden z trzech własnych tytułów Klabatera, które będą miały premierę w 2020 roku. Dwa kolejne powstają na bazie umowy licencyjnej podpisanej z Discovery Inc. Pierwszą jest "The Moonshiners". Gra będzie łączyć symulację mechaniki pędzenia bimbru z przygodowymi elementami komicznymi, w których bimbrownicy będą zmagać się z wieloma trudnościami. Druga gra na licencji Discovery to przeznaczony dla młodszych graczy Animal Planet, symulator ekonomiczny, w którym gracz wcieli się w rolę zarządcy dużego zoo. Tytuł zostanie wzbogacony o opowieść fabularną, której bohater będzie poznawał zwierzęta i ich zwyczaje oraz ratował zagrożone gatunki, przypomniano.

"Dla odwiedzających nasze stoisko szykujemy wiele atrakcji. Pokażemy im m.in. kilka minut rozgrywki 'Bimbrowników' czy gameplay naszego symulatora tawerny 'CrossroadsINN', którego premierę w wersji na PC i Xbox One planujemy w IV kw. br. Zaprezentujemy również tytuł, którego jesteśmy współproducentem - 'Help we can tomorrow' oraz cały katalog dotychczas wydanych przez nas gier. Czas na Targach będzie okazją do spotkań z aktualnymi oraz potencjalnymi, nowymi partnerami" - stwierdził członek zarządu Klabater Robert Wesołowski.