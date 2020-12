KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,51 pkt proc.

Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,38 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,29 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I.