KNF przyjęła zmiany w znowelizowanej Rekomendacji S

"Zmiana uchwały dotyczy wyrażonego przez Komisję oczekiwania, że banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych dostosują się do Rekomendacji S nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Nowym, oczekiwanym przez Komisję terminem dostosowania jest 30 czerwca 2021 r. Zmiana terminu nie odnosi się do sektora banków spółdzielczych - w ich przypadku oczekiwanie, że znowelizowana Rekomendacja S zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.