Koch Media zajmie się wydaniem i sprzedażą 2 gier SimFabric na PC i konsole

SimFabric podpisał z austriacką firmą Koch Media umowę, o wartości ok. 8 mln zł, na mocy której Koch Media stał się właścicielem 50% praw autorskich do dwóch gier SimFabric i zajmie się ich wydaniem, sprzedażą i marketingiem w wersji na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One, podano także. Premiery tych gier planowane są na 2021 r.