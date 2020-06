Komisja Transportu PE poparła zmiany dot. sektora transportu drogowego

Przeciwko tym rozwiązaniom protestowali w marcu 2020 r. ministrowie transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru. Sprzeciwiali się m.in. zapisom dot. powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy , ograniczenia w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków.

Za przepisami, dotyczącymi nowych zasad delegowania kierowców opowiedziało się 30 głosów za, 19 głosów przeciw nikt się nie wstrzymał, za przepisami dot. nowych zasad pracy dla kierowców było 33 posłów Komisji, 15 było przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Z kolei za nowymi zasadami dostępu do rynku i kabotażu opowiedziało się 33 posłów, 16 było przeciw.

Firmy będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Nowe zapisy regulują także miejsce cotygodniowego odpoczynku kierowcy - nie można go spędzać w kabinie ciężarówki.