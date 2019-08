Kongres Nowej Mobilności 2019 odbędzie się 9-10 września br. w Lublinie

"Kongres Nowej Mobilności 2019 nie jest typową konferencją branżową. To miejsce prezentacji i wypracowywania konkretnych rozwiązań, które pomogą uczestnikom skutecznie implementować nowe technologie w usługach świadczonych przez miasta na rzecz mieszkańców" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w materiale.

Formuła Kongresu będzie otwarta - ograniczono panele i debaty, otwierając się na dialog w ramach ponad 30 warsztatów, spotkań okrągłego stołu, posiedzeń grup roboczych oraz sesji pytań i odpowiedzi do ekspertów rynku. Przygotowano m.in. 6 premier raportów, w tym przewodniki i instrukcje po kluczowych zagadnieniach. Wszystko, żeby wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i w myśl zasady: minimum debat - maksimum dyskusji.

''Elektromobilność i zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego' to z kolei inny duży warsztat, podczas którego omówimy doświadczenia polskich przewoźników związane z elektryfikacją taboru. W zakresie pozostałych warsztatów należy wspomnieć spotkania pod nazwą 'Sposoby audytowania transportu miejskiego' i 'Promocja komunikacji miejskiej w kontekście elektromobilności' - wymienił dyrektor.

Program KNM 2019 obfituje również w premiery raportów, które jako pierwsze trafią do rąk uczestników kongresu. Zaprezentowane zostanie m.in. opracowanie "Take e-bus!", będące szczegółową analizą uwarunkowań wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi 10 polskich i zagranicznych miast oraz prezentacją doświadczeń wynikających z ich zakupu i eksploatacji.