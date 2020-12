Koniec hossy dla polskiego producenta? Prezes uspokaja

W ciągu ostatnich dni widać spore wahania kursu akcji Mercatora. W poniedziałek spadł on o prawie 20 proc., we wtorek obserwujemy z kolei kilkunastoprocentowe odbicie. We wtorek polski producent rękawic medycznych ogłosił skup akcji własnych za 20 mln zł. Prezes firmy odniósł się też do niekorzystnych prognoz dla rynku rękawic, które podkręciły spadek kursu.