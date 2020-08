KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7% r/r do 16,4 mld euro w I poł. br.

"Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz ożywienie w eksporcie w czerwcu br. mające odzwierciedlenie w wyższych przychodach krajowych eksporterów. Do wzrostu eksportu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale br., deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w drugim kwartale br. Sytuacja ta miała pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym" - czytamy w raporcie.

Import wyniósł 11 mld euro i był o 4,8% wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11,8% do 5,4 mld euro.

"W pierwszej połowie 2020 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., zwiększyła się o 37%, do 2,4 mld euro" - czytamy dalej.

Dostawy do krajów UE wygenerowały 13 mld euro, co stanowiło 79% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

"Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 4 mld euro i był o 11% większy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania1 (1,5 mld euro), Niderlandy i Francja (po około 0,9 mld euro), Włochy (0,8 mld euro) oraz Czechy (0,7 mld euro).

Do krajów pozaunijnych w I poł. 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,4 mld euro wobec 2,8 mld euro rok wcześniej.

Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 25%, do 2,6 mld euro, podano także.