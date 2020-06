KPMG: Co piąta firma w Polsce zanotowała wzrost liczby cyberataków w 2019 r.

"W zeszłym roku przynajmniej jeden cyberincydent zanotowała nieco więcej niż połowa badanych organizacji (54% wskazań). Oznacza to spadek o 14 pkt proc. w stosunku do roku 2018 i aż o 27 pkt proc. w stosunku do pierwszej edycji badania, kiedy aż 81% polskich firm przyznało w 2017 r., że było ofiarą przynajmniej jednego cyberataku. W 2019 roku wzrost liczby prób cyberataków zauważyło natomiast 21% przedsiębiorców, ich spadek z kolei zadeklarowało 5% respondentów. Ponad 7 na 10 organizacji uważa, że liczba zaobserwowanych prób cyberataków pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do 2018 r." - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.