KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto. spadł do 70/100 pkt w czerwcu

"W najnowszym badaniu niepokoją pogłębiające się negatywne oceny dotyczące obecnej sytuacji branży i jej przyszłości. Na tym tle jednak bardzo cieszą wskazania blisko 30% przedstawicieli producentów oraz 63% dystrybutorów, którzy aktualną sytuację ocenili pozytywnie. W przypadku dystrybutorów ten optymizm może być spowodowany powrotem do stabilizacji na rynku europejskim oraz bardzo dobrymi rezultatami majowych rejestracji w Polsce w segmencie samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Negatywne nastroje mogą natomiast być wywołane nadchodzącymi bardzo poważnymi zmianami w branży motoryzacyjnej, m.in. pojawiającymi się coraz nowszymi modelami pojazdów i wprowadzaniu bardzo restrykcyjnych norm emisji spalin - szczególnie CO2, co zapewne pogłębia zaniepokojenie menedżerów branży motoryzacyjnej tą zmieniającą się rzeczywistością" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

"Od wielu miesięcy obserwujemy stopniowe pogarszanie się nastrojów wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Istotnym powodem do niepokoju jest prognozowane przez ponad połowę dystrybutorów i blisko 1 na 3 firmy produkcyjne pogorszenie sytuacji w branży. Obawy producentów mogą w znacznej mierze wynikać z niepewności co do koniunktury gospodarczej na rynkach zachodnich. Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się również m.in. liczne zmiany przepisów prawno-podatkowych oraz trudności w znalezieniu odpowiednich specjalistów na rynku. W tym kontekście pozytywnym sygnałem jest prognozowany wzrost sprzedaży przez blisko 1/3 producentów i prawie połowę przedstawicieli firm dystrybucyjnych" - dodał partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna.