Kraków Airport miał 250,9 tys. pasażerów w marcu, spadek o 58% r/r

"Skala strat, z jaką mierzy się branża lotnicza i turystyczna jest ogromna. Według danych ACI Europe z dnia 17 marca , w samym tylko pierwszym kwartale z europejskich lotnisk z powodu problemów z koronawirusem nie skorzysta ponad 100 mln pasażerów. Oznacza to ponad 50-proc. spadek w stosunku do pierwotnych prognoz. To pokazuje, że na skalę, gwałtowność obecnego załamania nikt w Europie i na świecie nie był przygotowany" - wskazał prezes Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy przygotowani do pomocy w każdej sytuacji czy to w zakresie akcji #LOTdoDOMU prowadzonej przez naszego narodowego przewoźnika, jak i w zakresie pomocy obcokrajowcom, którzy opuszczają nasz kraj dzięki tzw. rescue flight" - podkreślił prezes.

"Kraków i Małopolska, ale także inne samorządy, które ściśle współpracują z lotniskami już zmagają się z poważnymi stratami wynikającymi z załamania się branży turystycznej. Teraz pytanie brzmi: jak zmienią się trendy w turystyce i jak głębokiej zmianie ulegnie przeobrażenie całej siatki połączeń, czy będą funkcjonować np. popularne przed pandemią 'city break', turystyka religijna, czy w końcu cały segment podróży biznesowych. W związku z zaistniałą sytuacją dzisiaj nie wiemy np. czy linie American Airlines zaczną oferować połączenia #PROSTOzKRAKOWA do Chicago, czy i kiedy PLL LOT uruchomi zapowiadane wcześniej połączeń do Nowego Jorku lub kiedy powróci szansa na rozpoczęcie planowanych operacji Air France z Krakowa do Paryża. Budżety rodzinne czy także finanse przedsiębiorstw mogą uleć pogorszeniu, a to może spowodować, że branża turystyczna będzie odbudowywać się najpóźniej" - zauważył także Włoszek.