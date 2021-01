Krakowskie MPK wprowadziło możliwość płacenia za bilety komunikacyjne BLIK-iem

"W 34 automatach stacjonarnych Krakowskiej Karty Miejskiej stojących na ulicach miasta, 3 automatach zamontowanych w Punktach Sprzedaży Biletów oraz w 335 automatach mobilnych zamontowanych w najnowszych tramwajach i autobusach za zakup biletu można zapłacić BLIK-iem. To nie jedyna nowość dla pasażerów. Wraz z wprowadzeniem tej formy płatności możliwy stanie się zakup biletów okresowych w automatach mobilnych (będzie to 335 urządzeń zamontowanych w pojazdach MPK obsługujących płatności BLIK). Do tej pory było to możliwe tylko w automatach stacjonarnych KKM" - czytamy w komunikacie.