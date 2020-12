KRD: 19% Polaków zrezygnowało ze starań o kredyt czy pożyczkę z powodu pandemii

Epic Tech 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie ze względu na pandemie, tylko inwestują masowo w bitcoina i epic casha i to daje im szmal, że nie musza brac kredytów. No ale banki i rządy o tym nie powiedzą. Bitcoin w ciągu paru miesięcy urrósł z poziomu 40 tyś złotych za sztuke do 85 tyś. za sztukę. a istnieje już z 8 lat więc nie może to być przekręt lub piramida finansowa. Kryptowaluty ( szczególnie anonimowe na protokole MW ) to chyba jedyne miejsce, gdzie nigdy nie będzie regulatorów i kontrolerów systemu. Wielu ludzi to zrozumiało i zaczyna czuć się wolnymi, a przy okazji zarabiają górkę pieniędzy.