KRD: szybkafaktura.pl zintegrowała swoje programy z systemem Kaczmarski Inkasso

"szybkafaktura.pl to jeden z najdłużej funkcjonujących na rynku systemów księgowości online , który został stworzony z myślą, aby dostarczyć przedsiębiorcom wszystko, czego potrzebują do prowadzenia biznesu. Za pomocą wygodnej aplikacji mogą błyskawicznie wystawiać faktury, zarządzać produktami w magazynie, wykonywać rozliczenia podatkowe samodzielnie lub z pomocą swojej księgowej, jak również prowadzić sprawy kadrowo-płacowe pracowników. Usługa windykacji Kaczmarski Inkasso doskonale uzupełnia naszą ofertę i pozwala jeszcze lepiej zarządzać finansami przedsiębiorstwa w jednym miejscu" - powiedział członek zarządu Cloud Planet ds. operacyjnych Dominik Adamik, cytowany w komunikacie.

"Dzięki wsparciu firmy windykacyjnej przedsiębiorcy są w stanie zwiększyć swoją płynność finansową, co w dobie pandemii jest na wagę złota. Mikro- i małe firmy nie odkładają pieniędzy, aby tworzyć rezerwy finansowe na czarną godzinę, bo zwyczajnie ich na to nie stać. Ze względu na skalę działalności przeznaczają środki na bieżące funkcjonowanie. Dlatego tak ważny jest dla nich regularny dopływ gotówki. W sytuacji, gdy kontrahent nie płaci, konieczne jest zlecenie odzyskania należności profesjonalistom, co oszczędza czas i pozwala zachować dobre kontakty z partnerami. W dodatku jest dużo bardziej skuteczne niż działania prowadzone samodzielnie" - powiedział prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.