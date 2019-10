Kreditech ma 20 mln euro na rozwój, Polska jednym ze strategicznych rynków

"Kreditech chce być liderem rynku pożyczek online w segmencie klientów "near-prime". Wywodząca się z Niemiec firma, działająca w Polsce pod marką Monedo Now, pozyskała niedawno 20 mln euro finansowania od prywatnych inwestorów i międzynarodowych venture capital na dalszy globalny rozwój. Polska należy do 4 głównych rynków tego lendtechu, zajmując drugą pozycję jeśli chodzi o liczbę klientów po Rosji. We wrześniu Kreditech obsłużył najwięcej nowych klientów w Polsce w swojej historii" - czytamy w komunikacie.