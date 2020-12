Kruk: 16% Polaków nie wie jeszcze, ile przeznaczy na zorganizowanie świąt

Najwięcej - bo ponad 28% badanych - zamierza zorganizować tegoroczne Boże Narodzenie za kwotę nie niższą niż 200 zł i nie wyższą niż 500 zł. Co piąty badany planuje wydać na zakupy świąteczne więcej niż 500 zł, ale mniej niż 1000 zł. Z kolei co dziesiąty rodak uważa, że koszty związane z tegorocznymi świętami powinny się zmieścić w przedziale kwotowym między 1000 zł a 1500 zł. Rok wcześniej taką kwotę planowało wydać o 3% ankietowanych więcej. Tylko nieliczni (5% badanych) twierdzą, że takie wydatki przekroczą 1500 zł i takich osób też jest o 1% więcej, podano.

Wśród osób, które mają miesięczny dochód netto w wysokości: do 1 tys. zł, od 1 do 2 tys. zł, od 2-3 tys. zł, powyżej 5 tys. zł największy odsetek badanych chce, aby ich świąteczne wydatki nie przekroczyły 500 zł i jednocześnie mają świadomość, że nie będą one niższe niż 200 zł. Jedynie wśród ankietowanych, których miesięczne dochody netto wynoszą między 3 a 5 tys. zł, dominowała odpowiedź, że przygotowania do świąt będą kosztować nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 1 tys. zł, wskazano w materiale.