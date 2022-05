Kryzys na światowych rynkach. "Krew poleje się po parkietach"

- Mamy do czynienia z czymś, co Anglicy nazywają „perfect storm”. Z bardzo wielu obszarów przychodzą ryzyka i się materializują. To nie są tylko obawy i czcze gadanie analityków. - Mamy zmiany dotyczące kursów akcji na światowych giełdach, kolor czerwony dominuje od kilku tygodni, mamy załamanie na kursie Bitcoina, to wszystko jest reakcja na zacieśnianie polityki monetarnej w USA, które zmagają się z historycznie wysoką inflacją - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE. - W strefie euro również widzimy, ze inflacja rośnie. Na razie europejski bank centralny nie dał jasnej informacji, że będzie zacieśniał politykę monetarną, ale jeśli ona nałoży się na działania FED, to z perspektywy rynków finansowych będzie to jasna informacja, że na europejskich giełdach zobaczymy czerwień, i tak krew będzie się po parkietach lać - dodał.