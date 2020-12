Kurs akcji Milton Essex wzrósł na debiucie na NC o 15% do 1,79 zł 

Milton Essex to spółka z sektora med-tech - polski twórca rozwiązań: SkinSense do walki z alergią oraz FaceCOV - systemu monitorowania miejsc publicznych pod kątem symptomów temperaturowych. Spółka współpracuje z naukowcami dwóch prestiżowych uczelni technicznych - Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.

"Zdiagnozowaliśmy istotny problem, jakim jest alergia na świecie. Istnieje luka diagnostyczna, którą chcemy zasypać naszym rozwiązaniem. Najważniejsze jest, aby to rozwiązanie było automatyczne i cyfrowe tak, aby weszło w XXI wiek i pozwoliło na połączenie sił lekarzy i badaczy. To tego celu wykorzystujemy rozwiązanie cyfrowe, ale wspomagane sztuczną inteligencją " - powiedział wiceprezes Radosław Solan podczas uroczystości debiutu.

"Stawiamy sobie taki cel, że chcemy, aby nasze urządzenia były certyfikowane, żeby nie było wątpliwości co do jakości, powtarzalności wyniku i bezpieczeństwa. [...] Chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć europejski program pilotażowy z zarejestrowanymi urządzeniami. To jest urządzenie, które przygotujemy w ramach programu Fotonika, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z NCBR wysokości ponad 11 mln zł. Rozwiązanie to przygotowaliśmy z konsorcjum z Warszawską Akademią Techniczną (WAT)" - powiedział Solan.