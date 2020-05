forex 50 minut temu

Kurs EUR/USD testuje kluczowy opór, PLN silniejszy

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Mimo wątpliwości, co do skuteczności testowanej szczepionki przeciwko Covid-19, na globalnym rynku walutowym utrzymuje się dobra atmosfera. Kurs EUR/USD testuje kluczowy opór przy poziomie 1,1. To wspiera notowania PLN, szczególnie w relacji do USD i CHF.