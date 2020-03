Kursy walut. Bazooka Fed nie pomaga

Początek tygodnia przyniósł dalsze osłabienie złotego. Jeszcze podczas sesji europejskiej kurs euro chwilowo wzrósł powyżej 4,63 (obecnie bliżej 4,60). Wzrost obaw, prowadzący do ponownego nasilenia się awersji do ryzyka przyszedł wraz z doniesieniami z USA o gotowości Fed do nieograniczonego QE m.in. ogłaszając nielimitowane zakupy obligacji skarbowych oraz obligacji zabezpieczanych kredytami hipotecznymi.